In Flemlingen hat am Samstag um 18.40 Uhr eine Hütte gebrannt. Das Feuer wurde schnell gelöscht, so die Polizei. Die Hütte wurde stark beschädigt, auch eine Garage erlitt Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Ursache des Feuers war laut Polizei wohl ein technischer Defekt in dem Holzhaus.