Eine Rettungsaktion der Feuerwehr am Freitagabend am östlichen Feldrand von Godramstein verläuft ausgesprochen glücklich. Das Tier ist unverletzt. Doch eine wichtige Frage steht im Raum: Wie kann es sein, dass ein solch großes Rohr nicht abgedeckt ist? So ist es eine Gefahr auch für Kinder.

Tanja Axmann, die sich ehrenamtlich in Sachen Hundesicherung engagiert, hat sich mit der Geschichte an die RHEINPFALZ gewandt. Sie hat der Hundebesitzerin bei der Suche nach ihrer Cicca geholfen.