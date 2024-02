Die Höckerline bei Mörzheim, auch als Panzersperre oder Drachenzähne bekannt, ist nun in die Online-Datenbank „Kultur.Landschaft.Digital“ aufgenommen. Darauf weist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt hin. Deren sogenanntes Ku-La-Dig-Kompetenzzentrum hat das rund 500 Meter lange Bauwerk erfasst und digitalisiert. Anschauen kann man es im Netz zusammen mit vielen weiteren Kulturdenkmälern unter www.kuladig.de. „Auch nach rund 80 Jahren gibt es immer noch viele Spuren aus dunkelsten Kapiteln deutscher Geschichte in Rheinland-Pfalz, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen“, betont SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf, der selbst in Mörzheim lebt. Die Höckerlinie bei Mörzheim sei ein besonders seltenes Relikt, da sie nicht Teil des eigentlichen sogenannten Westwalls war, sondern der eher unbekannteren Luftverteidigungszone West. Diese befand sich einige Kilometer hinter der Hauptkampflinie und sollte unter anderem feindliche Flugzeuge bekämpfen. In der Datenbank werden historisch bedeutsame Bauwerke, darunter unter anderem die Relikte der Westbefestigungsanlagen des Dritten Reichs in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, sukzessive aufgenommen. Dazu zählen auch die Reste der Höckerline bei Mörzheim. Ebenso gibt es beispielsweise Beiträge über Westwallrelikte im Bienwald oder in Steinfeld. Höckerlinien bestehen aus mehreren Reihen tonnenschwerer Betonpyramiden, die 80 Zentimeter bis 1,50 Meter hoch sein können.