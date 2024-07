Ein umgekippter Anhänger hat am Samstagmorgen für eine 45-minütige Sperrung der Staatsstraße in Edesheim gesorgt. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall, als ein 21-Jähriger mit seinem Traktorgespann von der Ruprechtstraße nach links in die Staatsstraße einbog. Dabei schaukelte sich die Weinbergspritze auf und fiel zur Seite. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Edenkoben und Maikammer mit sechs Fahrzeugen vor Ort, um das Spritzmittel abzupumpen und den Anhänger wieder aufzustellen.