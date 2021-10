Die Gerüchte gehen durch die Stadt: Aus dem Real-Markt in der Landauer Dammühlstraße wird in wenigen Tagen Kaufland oder Globus, ist an vielen Stellen zu hören. Noch ist nichts klar, teilen die beiden Interessenten Globus und Kaufland auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Leider müssen wir Sie um Nachsicht bitten, da sich die Verantwortlichen nach wie vor nicht zu potenziellen Standorten äußern können“, heißt es bei der Pressestelle von Globus. „Da die Übernahmen von verschiedenen Faktoren abhängig sind, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir keine Angaben zu möglichen zukünftigen Märkten machen können“, teilt Kaufland mit. Beide Unternehmen versichern, schnell zu informieren, wenn der neue Inhaber feststeht. Nach RHEINPFALZ-Informationen vom Februar war Globus der wahrscheinliche Sieger des Rennens, in Mitarbeiterkreisen des Marktes geht man von Kaufland aus.