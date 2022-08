Nach zwei Jahren Zwangspause findet wieder die Häädsturrekerwe statt. Startschuss ist am Samstag, den 13. August um 18 Uhr auf dem Heinz-Haber-Platz mit Fassanstich. Ab 20 Uhr spielt dann die Live-Band „Bullyz“. Neben täglich wechselnden Tagesgerichten von Brück Catering gibt es am Sonntag ab 12 Uhr auch Waffeln und Kuchen sowie ab 13 Uhr einen Flohmarkt. Höhepunkt wird am Sonntag Nachmittag das Kerwespektakel sein mit Spielen wie Nägel versenken und Baumscheiben sägen.