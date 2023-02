Die Gymnasiumstraße in Landau hat inzwischen ein neues Gesicht erhalten. Interessant ist, welche Geschichte sich hinter mancher Altbauten versteckt. Ein Gebäude beherbergte zeitweise eine Synagoge und eine Schule.

Allmählich verändert sich das Gesamtbild der Gymnasiumstraße in Landau. Zuerst wuchs an der Südseite zur Waffenstraße hin ein moderner Komplex, nun ist die Nordecke dran. Es war ziemlich heruntergekommen und unansehnlich geworden, das Haus an der Ecke, und es gab keinen Anlass, zu vermuten, dass es historisch bedeutsam sein könnte. Und doch hat es eine lange Geschichte.

Die reicht sicher bis in die Stadtgründungszeit im 13. Jahrhundert zurück, wie bei allen Häusern längs der Waffenstraße. Belegen lässt sie sich allerdings erst ab Juni 1689, als der Westteil der Stadt zum großen Teil dem bekannten Stadtbrand zum Opfer fiel. Die Brandfläche wurde von den „Ingenieuren des Königs“ neu parzelliert und die einzelnen Grundstücke wurden zur Neubebauung verkauft. Leisten konnten sich die Neubauten nur Reiche, denn die früheren Eigentümer hatten alles verloren und waren nie entschädigt worden.

Ein Haus mit noblem Namen

Wann das Haus erbaut wurde, ist nicht bekannt, aber Erbauer scheint einer der königlich-französischen Ingenieure gewesen zu sein, von dem nur der Name d’Hallé bekannt ist. Er verkauft das Haus 1698 an den Schlosser Jean Michel de Champagne. Der muss ein findiger Kopf gewesen sein, denn er hatte mit dem Sattlermeister Jean Michel Provencal einen offensichtlich lukrativen Vertrag über die Produktion von Rollstühlen geschlossen. Kandidaten gab es genug unter den verletzten Arbeitern beim Bau der Festung.

30 Jahre später geht das Haus von seinem Besitzer Simon Treffa, einem aus Savoyen zugewanderten Kaufmann, an seinen Landmann Francois Vially über. Nun trägt das Haus als Gastwirtschaft den noblen Namen „Palais Royal“. Vornehm sind auch die Bewohner: Hugues Ravaton in den Fünfzigerjahren, ein zu seiner Zeit bekannter Militärarzt aus der Gegend von Montpellier, der am hiesigen französischen Militärhospital in der heutigen Ostbahnstraße praktizierte und auch Standardwerke in Chirurgie und Anatomie publizierte. Ihm folgt 1779 ein Advokat beim Königlichen Gerichtshof in Colmar.

Platz für Synagoge und Schule

Mit der Französischen Zeit endet die Glanzzeit des Hauses, es beginnt ein Kapitel ureigener Landauer Geschichte. Der Nagelschmied Jakob Becker und sein Schwiegersohn, der damals bekannte Bildhauer Andreas Clausonet, verkaufen im Jahre 1797 das dreistöckige Haus an den Handelsjuden Zacharias Moises (Fort). Dort werden die Synagoge und die neue Schule eingerichtet. Eigentlich unverständlich, dass bis heute nicht geklärt ist, wo die alte Synagoge war. Zumindest ist die Lage der alten Schule bekannt. Sie muss an dem Platz vor dem heutigen Modegeschäft C und A gestanden haben. Zumindest für die ersten Jahrzehnte muss das Haus in der Schustergasse, wie sie bis zum Bau des Humanistischen Gymnasiums 1872/73 hieß, den Ansprüchen der damals kleinen jüdischen Gemeinde genügt haben. Viel ist nicht über das Leben in der Synagoge bekannt. So lässt sich eigentlich ein Zeitungsbericht vom 3. November 1825 über die Trauerfeier aus Anlass des Todes des bayerischen Königs Max Joseph nicht richtig einordnen. Darin ist die Rede vom „Tempel prachtvoll in Trauer gehüllt“ oder von „mit Flor umwundenen Säulen und dem mit schwarzem Tuch umhängten Bogengang des Tempels“. Und dies alles soll sich in dem kleinen Haus abgespielt haben? Zumindest über profanere Dinge, wie die Finanzen, gibt der Protokollband der Gemeinde von 1860 bis 1886 Auskunft, den die Nationalsozialisten geraubt hatten und der sich im früheren Staatsarchiv der DDR erhalten hat.

Mit Beginn der Entfestigung um 1880 wuchs die Stadt und damit auch die jüdische Gemeinde. Das Haus wurde zu eng – der Betsaal war „nur über eine Stiege zu erreichen“ und auch der Ankauf von Nachbarhäusern war nur ein Notbehelf. Der Weg zur Einweihung der neuen Synagoge im Jahre 1884 wurde schon oft geschildert und das Haus in der Gymnasiumstraße ist in den folgenden Jahren und Jahrzehnten nicht so bedeutend, als dass es noch ausführlich geschildert werden müsste.