Seit 2016 lädt das Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum in unregelmäßigen Abständen zum Aulagespräch ein. Am Mittwoch, 10. November, um 19.30 Uhr ist es wieder soweit. Einlass in die Aula ist um 19 Uhr. Dieses Mal findet das Aulagespräch in Kooperation mit dem Herxheimer Chawweruschtheater statt, das mit seiner aktuellen Produktion „Judas“ zu Gast sein wird. Im Anschluss an die Aufführung lädt das Gymnasium zu Gespräch und Gedankenaustausch ein. Karten können unter www.schulebza.de/gymnasium bestellt und reserviert und am Abend der Aufführung für zehn Euro in bar am Einlass abgeholt werden. Weitere Informationen zum Chawwerusch-Theater und zur „Judas“-Aufführung unter www.chawwerusch.de. Die Veranstaltung findet auf der Basis eines gültigen Hygienekonzepts und unter strikter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen statt. Am Mittwochmorgen wird das Stück bereits für die elfte und zwölfte Jahrgangsstufe aufgeführt.