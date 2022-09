Was haben unsere Handys mit Artenschutz und sozialer Gerechtigkeit zu tun? Warum ist Plastikmüll eine große Gefahr nicht nur für Tiere, sondern auch für uns Menschen? Für Themen, die mit Abfall, Abfallvermeidung, Recycling und Upcycling zu tun haben, bietet die Zooschule einen kostenfreien Unterricht für Kindergärten und Schulklassen an, teilt die Stadt mit. In jeden Unterricht werden ausgewählte Tiere des Landauer Zoos eingebunden. Das Unterrichtsangebot machen der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) und der Eigenbetrieb Wertstoff-Wirtschaft (EWW) des Landeskreises Südliche Weinstraße in einer Bildungspartnerschaft mit der Zooschule Landau möglich. Eine Themenübersicht sowie Angaben zur Anforderung der Gutscheine für den Unterricht finden sich im Internet auf den Seiten der Zooschule.