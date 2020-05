Von Felix Schönhöfer

Rund 125 Autos standen am Donnerstagabend auf dem neuen Messegelände in Landau zum Eröffnungsfilm des neuen Autokinos. Jedes besetzt mit ein bis zwei Personen, oder bis zu fünf, wenn Kinder dabei waren. Bei selbst mitgebrachten Snacks richteten die Besucher ihre Blicke auf eine rund 60 Quadratmeter große LED-Leinwand und schauten die deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“. Die meisten kamen bereits eine Stunde vor dem Film. Der Ton wurde über UKW in die Autoradios gespielt. Die Tickets kosteten zwölf Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder. Nach einer kurzen Ansage von Alexander Kurz, Geschäftsführer des Veranstalters Gaumenfreunde-Catering, die das neue Filmzentrum mit der Firmengruppe Gerach und der Palais Varieté Management GmbH unter dem Namen „Zeitvertreib“ auf die Beine stellte, ging es um kurz nach 18 Uhr auch schon los. Die Besucher quittieren die Ansprache mit einem Hupkonzert. Obwohl die Sonne noch recht hoch stand, war das Bild gut zu sehen, auch von der hintersten der sechs halbkreisförmigen Reihen. Wer auf die Toilette muss oder einen Notfall hat, kann sich über eine Notfallnummer bemerkbar machen. Heute spielen die Dicken Kinder um 21 Uhr auf einer Bühne. Das Programm für die kommenden Wochen steht bereits zum Teil und wird noch ergänzt. Die Veranstalter hoffen, durch Lockerungen der Regierung künftig auch Essen und Trinken anbieten zu dürfen.