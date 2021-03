In der Altenhilfe des Bethesda in Landau sind die Corona-Impfungen für Bewohner und Mitarbeitende inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Das teilen die Diakonissen in Speyer als Träger des Campus mit. Bei den beiden Impfterminen am 17. Januar und 21. Februar wurden rund 95 Prozent der Bewohner gegen Sars-CoV-2 geimpft. In der Behindertenhilfe gab es am 28. Februar die erste Impfung. Bislang erhielten dort etwa 90 Prozent der Bewohner ihre erste Impfdosis. Ein Termin für die zweite Impfung in der Behindertenhilfe steht derzeit noch nicht fest. Einrichtungsübergreifend wurden außerdem rund 70 Prozent der Mitarbeitenden geimpft.

„Positive Reaktionen“

Die große Mehrheit der Geimpften hat die Corona-Impfung gut vertragen, nur bei wenigen Personen traten Nebenwirkungen wie Fieber oder Schüttelfrost auf. Laut Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang waren einige Impflinge im Vorfeld nervös oder besorgt, nach der Impfung überwogen bei Bewohnern und Mitarbeitenden aber positive Reaktionen. „Wir können nun in überwiegend erleichterte Gesichter blicken, die Gesamtstimmung im Haus ist deutlich entspannter“, so Lang.