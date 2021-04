„Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Schuldezernent Maximilian Ingenthron zur Ausstattung der Schulen mit Abluftanlagen. Stadtweit müssten in etwa 320 Schulsäle solche Selbstbauanlagen eingebaut werden, die nicht als Ersatz, wohl aber als Ergänzung zum Lüften dienen und die Aerosolkonzentration (Schwebeteilchen in der Luft) senken sollen. Am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche würden noch etwa 30 Räume in der Integrierten Gesamtschule (IGS) damit versehen. Dafür gebe es ausreichend Freiwillige aus dem Schulumfeld. Am nächsten Wochenende sollen dann 33 Säle der Paul-Moor-Schule folgen. Danach gebe es nur noch in wenigen verbliebenen Einzelfällen Bedarf an OHG, MSG und manchen Grundschulen, die dies aus eigener Kraft stemmen könnten. Vorbehalte gegen die Lüftungsanlagen gebe es nur an einer Grundschule; sie würden mit der Geräuschentwicklung der Lüfter begründet. Nach Ingenthrons Angaben ist die Bereitschaft bei Eltern, Kollegien und Hausmeistern sehr groß, sich an der Montage zu beteiligen, und das Gebäudemanagement habe sich die Ausstattung zu seiner Sache gemacht. Der geschätzte Kostenrahmen ist nach Angaben des Bürgermeisters auf jetzt etwa 170.0000 Euro gestiegen; an Spenden lägen etwa 150.000 Euro vor. Die Stadt als Schulträgerin darf das Material nicht bezahlen, da die Landesregierung das Lüften für ausreichend hält und die Kosten für die Anlagen daher als freiwillige Leistung einstuft. Spenden sind also noch willkommen.

Spendenkonto