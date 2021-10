Die Polizeiinspektion Landau hat am Freitag bei Verkehrskontrollen in Herxheim und in Höhe der Straße „In den Grabengärten“ in Landau mehrere Verstöße festgestellt. Sie hat zehn Autofahrer dabei erwischt, wie sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Darüber hinaus hat sie neun Gurtmuffel verwarnt. Fünf Autofahrer müssen wegen technischer Mängel an ihren Wagen nochmal in die Werkstatt.