Vermutlich in der Nacht zum Sonntag ist das Gurs-Mahnmal am Stadtarchiv in der Maximilianstraße mit einem Hakenkreuz und einem rassistischen Schimpfwort beschmiert worden. Darauf hat der Verein Toleranz und Menschlichkeit Südpfalz (früher Aufstehen gegen Rassismus) in sozialen Medien aufmerksam gemacht, Anzeige erstattet und um Hinweise auf die Täter gebeten. Am Samstag und Sonntag waren die Jahrestage der Deportation von Juden aus den nationalsozialistischen Gauen Baden und Saarpfalz ins südfranzösische Internierungslager Gurs am Fuß der Pyrenäen. Im Oktober 1940 waren mehr als 6500 Menschen dorthin verschleppt worden. Rund 4000 von ihnen waren von dort aus in Vernichtungslager gebracht worden. Die Deportation ist nach den damaligen Gauleitern auch als Wagner-Bürckel-Aktion bekannt. Sie hatten sich gegenüber Hitler gebrüstet, ihre Gaue als erste judenfrei gemacht zu haben. In Landau erinnert eine Gedenktafel aus Gleisen und einer Namenstafel an die Vorgänge. Toleranz und Menschlichkeit unterstreicht, dass es sich mutmaßlich um eine dumme Jugendschmiererei gehandelt habe, dass der Vorgang aber dennoch eine Verunglimpfung der Opfer des Nationalsozialismus nach Paragraf 189 des Strafgesetzbuchs handele. Der sieht eine Geld- oder in schweren Fällen auch Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vor. Die Stadt Landau hat ebenfalls Anzeige erstattet. Ein Hausmeister werde die Schmiererei beseitigen, kündigte Pressesprecherin Sandra Diehl an.