Die Stadt Jena hat den Anfang gemacht, nun sind auch in Sachsen, in Bayern und in Baden-Württemberg Behelfsmasken Pflicht. In Rheinland-Pfalz wird bisher nur empfohlen, selbstgefertigte Tröpfchenfänger zu tragen. Doch selbst dieses Unterfangen droht an einer einzigen Zutat zu scheitern: Es gibt im ganzen Land kein Gummiband mehr.

„Hallo Mama, kannst du uns Masken nähen und Gummiband schicken? Wir dürfen ab Montag endlich wieder raus, müssen aber alle diese Dinger tragen.“ Seit Mitte März war meine Tochter, die mit der eigenen Familie in Nordsachsen lebt, mit ihrem zweieinhalb Jahre alten Sohn per Zwangsverordnung in einer Dreizimmerwohnung eingesperrt, ohne Balkon, Terrasse oder Garten. Jetzt dürfen sie also wieder raus, wenn auch maskiert.

Als ich auf diese Whatsapp meiner Tochter mit einem lachenden „Smiley“ prompt antwortete: „Klar doch, kein Problem“, ahnte ich noch nicht, dass nun zwar fast überall wieder Klopapier, Mehl und sogar Hefe zu haben ist, dafür aber einfache Gummilitze zur Rarität geworden ist. Der samstägliche Einkauf beschränkte sich dieses Mal nicht auf einen einzigen Supermarkt. Nach vergeblichem Suchen in den geöffneten Läden in Bad Bergzabern, Annweiler und Landau gingen SOS-Nachrichten an alle erreichbaren Kolleginnen und Bekannte raus.

Restlos ausverkauft

Wenige Stunden später wurde die dunkle Ahnung zur Gewissheit: Von Neustadt bis Kandel und von Godramstein bis Karlsruhe sind Gummibänder in den Kurzwarenabteilungen restlos ausverkauft. Die ganze Tragweite des Gummidramas erschloss sich mir erst, als auch die Suche im Internet erfolglos blieb. Bei mindestens zehn angefragten deutschen und holländischen Stoff- und Nähwarenhändlern sind Gummibänder jedweder Art ausverkauft. Wenige Verbrecher verlangen für ein Päckchen, das in coronafreien Zeiten maximal 3,50 Euro kostet, bis zu 80 (!) Euro – bei Lieferzeiten von vier bis zehn Wochen.

Rettung brachte schließlich mein Hilferuf in der Verwandtschaft. Tatsächlich kamen doch fast 50 Meter zusammen. Darunter, man mag es kaum glauben, eine Ware, auf der sogar noch der D-Mark-Preis zu lesen war. Wohl unseren Müttern und Tanten, die in Erinnerung an entbehrungsreiche Nachkriegsjahre Vorräte von allen Alltagsdingen anlegen, die in Notzeiten das Überleben sichern. Dazu gehört anscheinend auch ein gut sortiertes Nähkästchen.

Man nehme ein Stoffquadrat

Seit Sonntag ist jeglicher Vorrat aufgebraucht oder an Masken für Erwachsene, Kinder und Puppen auf dem Weg nach Sachsen. Freiwillige Maskennäherinnen müssen nun vermutlich, ebenso wie ich, auf die aufwendigere Methode mit selbst hergestellten Schrägbandeinfassungen und –bändern zurückgreifen. Denn auch die vorgefalzten Fertigbänder sind über Nacht aus allen Regalen verschwunden.

Wer sich diese fummelige Arbeit erleichtern will, findet im Internet unter der Adresse www.eager-self.de eine Anleitung, nach der ich am Sonntag aus einem Stoffquadrat von rund 34 Zentimetern Seitenlänge mehr als drei Meter Schrägband in einer Breite von zwei Zentimetern gefertigt habe.