Gummi-Mayer widerspricht den Plänen der Stadt im Quartier und bekommt vor Gericht Recht. Jetzt stellt die Firma ihre Ideen vor. Es geht um Wohnungsbau und Einzelhandel.

Das Grundstück der Gummi-Mayer GmbH im Geviert zwischen Nordring und Am Großmarkt, Weißquartierstraße und Ostring ist 11.300 Quadratmeter groß. Bis auf ein Reifenlager und eine Kfz-Werkstatt unter Gummi-Mayer-Regie stehen die drei Gebäudekomplexe leer. Das Areal ist Bestandteil eines neuen Bebauungsplans, mit dem die Stadt ein vielfältiges Nacht- und Kulturleben sowie Gewerbenutzungen ermöglichen möchte.

Die Vorgaben schmecken der Familie Mayer nicht. Denn Wohnungen wären dann erst ab dem zweiten Geschoss erlaubt. Nicht aus diesem Grund, sondern aus anderen, formalen Gründen hat das Verwaltungsgericht dem Unternehmen recht gegeben. Der Bebauungsplan ist ungültig. Jetzt werben Firma und Stadt für ihre Anliegen. Im Zentrum der Debatte steht auch das Einzelhandelskonzept Landaus.

70 Wohnungen über Einzelhandelsflächen machbar

Johannes Mayer hat das Gespräch mit den Fraktionen im Stadtrat gesucht und die Pläne seiner Firma öffentlich vorgestellt. Gummi-Mayer ist gut vorbereitet, hat beim Landauer Architekturbüro Werkgemeinschaft bereits Mitte 2024 eine Machbarkeitsuntersuchung in Auftrag gegeben. Die geht im ersten Schritt von zwei Neubauten an der Straße Am Großmarkt mit 70 Wohnungen über zwei Gewerbeflächen im Erdgeschoss aus. 80 Prozent der 4700 Quadratmeter Wohnfläche soll sozial geförderter Wohnraum sein. Weitere Fakten: 102 Parkplätze und ebenso viele Fahrradstellplätze.

Das Gummi-Mayer-Areal aus der Vogelperspektive. Im Süden und Osten sind die Neubauten zu erkennen. Darstellung: Werkgemeinschaft

„Warum plant die Stadt gegen den Bedarf?“, fragt Geschäftsführer Johannes Mayer. In Landau würden händeringend Wohnungen gebraucht. Bund und Land förderten das. Die Instrumente Mietpreisbremse und Zweckentfremdungsverbotssatzung in Landau reichten nicht aus. Mittlerweile würden Wohnungen über Supermärkte gebaut, alles, um weitere Flächenversiegelungen zu vermeiden.

Mayer: Drogeriemarkt hätte Vorteile für die Innenstadt

Gummi-Mayer hat im August 2024 eine Bauvoranfrage für einen Drogeriemarkt gestellt. Dessen Ablehnung war letztlich der Anlass für die Klage gegen den Bebauungsplan, den das Gericht aufgrund von fünf Punkten für unwirksam erklärt hat. Das Argument der Stadt, ein Drogeriemarkt würde Kaufkraft aus der Innenstadt abziehen und hätte eine schädliche Wirkung, ließ das Gericht nicht gelten. Die für das Einzelhandelskonzept geltenden Straßengrenzen seien willkürlich festgelegt.

Den Bau an der Weißquartierstraße möchte Gummi-Mayer abreißen. Foto: Iversen

Die Familie Mayer sieht im Gegenteil Vorteile auch für die Innenstadt, wenn sie einen Drogeriemarkt ansiedelt. Immer wieder werde darauf verwiesen, dass das Parkhaus Am Großmarkt zu wenig genutzt werde, betont Johannes Mayer. So werde das Parkhaus bekannter, und wenn es stärker frequentiert werde, belebe das auch die Innenstadt, insbesondere die Theaterstraße mit den Uferschen Höfen.

Wird die Stadt mit einer Veränderungssperre reagieren?

Die Stadtverwaltung wird den Bauausschuss am Dienstag, 5. Mai, 17 Uhr, im Ratssaal mit dem Thema befassen. Sie will Gegen das Urteil vorgehen. Nach Auskunft von Professor Roland Kintz, Vorsitzender der fünften Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt und gleichzeitig Pressesprecher, kann die Stadt vier Wochen nach der Zustellung des schriftlichen Urteils Berufung beantragen. Das entscheidet die höhere Instanz, das Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Danach hat sie mindestens weitere vier Wochen Zeit für die Begründung. Kintz spricht zwar gegenüber der RHEINPFALZ von einer erdrückenden obergerichtlichen Rechtssprechung, sagt aber auch: „Auf Gericht und auf hoher See ist nichts unmöglich.“

Die Stadt kann außerdem einen neuen Bebauungsplan aufstellen, der jetzt vorliegende hat zwei Jahre in Anspruch genommen. Und sie könnte eine Veränderungssperre verhängen. Dann ist jede Bautätigkeit untersagt. Wenn der Bebauungsplan ungültig ist – das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, gilt Paragraf 34 des Baurechts. Danach ist alles erlaubt, was im Umfeld bereits gegeben ist.

Vorschläge von Gummi-Mayer „sehr arrogant abgelehnt“

Johannes Mayer betont, eine Veränderungssperre sei nicht zielführend. „Als Familienunternehmen rechnen wir in Jahrzehnten.“ In anderen Städten habe Gummi-Mayer Immobilien verkauft, um in Landau investieren zu können. „Wenn es nicht gewünscht ist, dann orientieren wir uns neu.“ Allerdings stellt der Geschäftsführer auch klar: „Wenn die Stadt das Verfahren über eine Veränderungssperre und Revisionen jahrelang vor sich hertreibt, erhöht das das Risiko einer Amtshaftung samt Schadensersatzansprüchen.“

Graffiti-Künstler haben sich auf den Wänden der Gummi-Mayer-Immobilie Am Großmarkt verewigt. Foto: Sabine Schilling

Das Unternehmen sei immer bemüht gewesen um gemeinsame Lösungen. Schon vor zwei Jahren habe es vertrauliche Gespräche mit der Stadt gegeben. „Wir haben angeboten, einen für beide Seiten rechtssicheren Weg zu finden.“ Das sei sehr arrogant abgelehnt worden, klagt Johannes Mayer. Das Betriebsgrundstück hätte nicht Gegenstand des Bebauungsplans sein müssen.

Die Gummi-Mayer Gruppe ist ein Landauer Familienunternehmen in der vierten Generation und besteht seit mehr als 100 Jahren. Bis 1999 war die Firma ein großer lokaler Arbeitgeber mit 1200 Mitarbeitern. 1100 ehemalige Mitarbeiter beziehen heute Rente und wohnen zum Teil in firmeneigenen Wohnungen. Seit dem Jahr 2000 agiert Gummi-Mayer als Immobilienunternehmen und hat seit 2019 16 Millionen Euro in Landau investiert. In Landau hält Gummi-Mayer 180 Wohnungen.