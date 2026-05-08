Wohnungen über einem Drogeriemarkt – die Pläne von Gummi-Mayer kommen bei den Fraktionen gut an. Die Verwaltung schwenkt um und verzichtet auf Berufung gegen ein Urteil.

Nachdem das Verwaltungsgericht Neustadt das Konstrukt der Stadt für ein Kerngebiet mit Gewerbe und Vergnügungsstätten in der nördlichen Innenstadt wegen formaler Fehler zunichte gemacht hat, hat die Gummi-Mayer GmbH ihre Pläne für 70 Wohnungen über zwei Einzelhandelsflächen vorgestellt. Die Idee gefällt den Mitgliedern des Bauausschusses. Und zwar unisono, wie bei der Diskussion vor wenigen Tagen deutlich wurde.

Die Stadtverwaltung hatte eine Veränderungssperre für das Gebiet zwischen Nordring und Am Großmarkt im Sinn, um dann einen neuen Bebauungsplan aufstellen zu können. Denn das jetzt vorliegende Papier „B9 Industriestraße/Nordring“ ist ungültig, wie die Richter in Neustadt geurteilt haben.

Stadtverwaltung möchte neuen Bebauungsplan aufstellen

Doch die Diskussion am Dienstag im Bauausschuss hat zum Umdenken im Rathaus geführt. Am Mittwoch teilte die Stadtverwaltung mit, dass sie auf weitere Rechtsmittel verzichten möchte. Das heißt, sie wird keine Berufung gegen das Urteil aus Neustadt einlegen. Und sie verzichtet auf den Erlass einer Veränderungssperre.

Stattdessen geht die Verwaltung jetzt davon aus, „dass dem Stadtrat auf Grundlage vertiefender Gespräche mit dem Eigentümer in seiner nächsten Sitzung eine Beschlussvorlage vorgelegt werden kann. Diese soll den Aufstellungsbeschluss eines neuen Bebauungsplans mit angepassten Planungszielen für den Bereich Einzelhandel enthalten.“ So heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Mayer: Immer um gemeinsame Lösungen bemüht

Johannes Mayer hatte der RHEINPFALZ gegenüber betont, das Familienunternehmen sei immer um gemeinsame Lösungen bemüht gewesen. Schon vor zwei Jahren habe es vertrauliche Gespräche mit der Stadt gegeben. „Wir haben angeboten, einen für beide Seiten rechtssicheren Weg zu finden.“ Das sei sehr arrogant abgelehnt worden, klagte Johannes Mayer vor wenigen Tagen. Das Betriebsgrundstück hätte nicht Gegenstand des Bebauungsplans sein müssen.

In den Festsetzungen des unwirksamen Plans war auch die Rede davon, Wohnungen erst ab dem zweiten Geschoss zu erlauben. Das ist nicht im Sinne der Mayers, die Zug um Zug das knapp 11.500 Quadratmeter große Gebiet entwickeln möchten. Die vorgestellte Machbarkeitsstudie geht von 70 Wohnungen aus, bei denen es sich zu 80 Prozent um geförderten Wohnraum handelt.

Drogeriemarkt nur innerhalb bestimmter Grenzen erlaubt

Die Diskussion über die Zielsetzungen des Bebauungsplanes sei nicht trivial, sagte Bauamtsleiter Christoph Kamplade bei der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag. „Sie stellen die Weichen für die nächsten zehn Jahre.“ Beispiel Einzelhandel: Es gehe nicht nur um einen Drogeriemarkt, sondern um eine weitreichendere Entscheidung, die Konsequenzen habe.

Die Verwaltung hatte die Bauvoranfrage der Mayers für einen Drogeriemarkt abgelehnt mit Verweis auf das Einzelhandelskonzept. Danach zählen Drogerieartikel zu den innenstadt-relevanten Sortimenten. Wirtschaftsförderer Martin Messemer räumte ein, Drogerieartikel seien janusköpfig, denn es gebe sie sowohl in Drogeriemärkten als auch in Supermärkten. Das Areal von Gummi-Mayer liegt außerhalb der Grenzen, die zum Schutz des Einzelhandels in der Innenstadt gezogen sind. Bestimmte Artikel haben so eine wichtige Bedeutung für den Innenstadthandel, dass sie nicht außerhalb dieser Grenzen verkauft werden dürfen.

Ausschuss will Einzelhandelskonzept neu aufstellen

Allerdings sind die Grenzen fließend, und sie wurden in der Vergangenheit für Sortimente wie Fahrräder auch angepasst. Im Ausschuss herrschte allgemein die Ansicht, das Einzelhandelskonzept müsse erneut überarbeitet werden. Sowohl SPD als auch CDU betonten, es solle eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Gemeint ist: mit Gummi-Mayer. Bei den Grünen fanden die Pläne der Mayers für Wohnungen recht viel Anklang. Auch FWG und Pfeffer&Salz sehen Potenzial für einen weiteren Drogeriemarkt und wollen das Projekt daran nicht scheitern lassen. Gertraud Migl (P&S) kritisierte außerdem, dass über diese Themen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung weiter gesprochen werden solle.

Jochen Silbernagel (FDP) nahm einen Gedanken von Johannes Mayer auf, dass die Achse vom Großmarkt in die Innenstadt belebt werden könnte. Wenn die Husarengasse zu den Uferschen Höfen erst wieder geöffnet sei, komme noch ein Highlight dazu. Das Umfeld des Deutschen Tors habe sich positiv gewandelt, das Laufverhalten der Menschen ändere sich.

Quartier soll unterschiedliche Nutzungen haben

Die Verwaltung dagegen geht nicht davon aus, dass sich die Frequenz zur Innenstadt von dieser Seite aus erhöhen wird, wie Messemer unterstrich. „Hinfahren, einkaufen, wegfahren“, so werde das laufen. Mayers Machbarkeitsstudie geht von 102 Parkplätzen und ebenso vielen Radstellflächen am Gebäude aus. Der Wirtschaftsförderer warf ein weiteres Argument in die Waagschale: Das Angebot an Drogerieartikeln sei jetzt deckungsgleich mit der Nachfrage. Würden mehr angeboten, könnte das eine Verlagerung von Umsätzen zur Folge haben und zur Schließung von innenstadtzentralen Märkten führen.

Zumindest waren sich alle einig, dass es einer bauleitplanerischen Steuerung des Quartiers bedarf. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) betont in einer Pressemitteilung: „Es soll ein gemischt genutztes Quartier entstehen, das die Innenstadt stärkt und sich gut in das Stadtgefüge einfügt. Dabei wollen wir sowohl die Interessen des Eigentümers als auch den Schutz und die Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels berücksichtigen. Grundlage dafür ist ein geordnetes Verfahren mit klaren Rahmenbedingungen.“

Nach Informationen der RHEINPFALZ ist Johannes Mayer für Montag zu einem Gespräch ins Rathaus eingeladen. Am Dienstag tagt der Hauptausschuss.