Der Oberbürgermeister ist mit seinen Gloria-Plänen krachend gescheitert. Das wäre vermeidbar gewesen. Doch Geißler hört nicht zu.

Die Stadtverwaltung Landau hat sich blamiert. Mit ihrem Bebauungsplan rund um Gummi-Mayer und Gloria hat sie vor Gericht und im Bauausschuss eine Niederlage einstecken müssen. Die Verantwortung dafür trägt der Oberbürgermeister. Dominik Geißler wollte mit dem Kopf durch die Wand. Er versteht das Handwerk der Politik nicht: Wege aufzeichnen, Austausch ermöglichen, Meinungen und Menschen verbinden, Lösungen finden. All das ist nicht geschehen.

Geißler hätte der Stadt den Imageschaden ersparen können, wenn seine Kommunikation besser wäre und er den Leuten zuhören würde – ein wiederkehrendes Muster. Denn die Geschäftsführer von Gummi-Mayer waren seit Januar 2024 dreimal zu Gesprächen im Rathaus. Die Firma hat in Landau Gewicht, auch wenn die Reifenproduktion lange eingestellt ist. Ihr gehören viele Immobilien in der Stadt und außerdem ein knapp 11.500 Quadratmeter großes Grundstück mit viel Entwicklungspotenzial.

Die Idee, gegen den Willen dieses Eigentümers Vorschriften machen zu wollen, zeugt von der mangelnden Weitsicht Geißlers. Die Mayers fühlen sich verschaukelt. Ihr Timing, nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts bei den Fraktionen und in der Öffentlichkeit offensiv mit einer eigenen Planung um Stimmen zu werben, war perfekt. Und der Plan ist aufgegangen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Richter kommunale Verwaltungen korrigieren. Im Fall Landau aber geht es darum, dass das Gericht eine Diskussion anstößt, die schon vor zwei Jahren hätte geführt werden können. Wenn der Oberbürgermeister nicht so bockig gewesen wäre.

Geißler beruft sich jetzt auf eine Entscheidung des Stadtrats von 2023, rund ums Gloria ein Kulturviertel mit Clubs und Kneipen zu ermöglichen. Zwar sollte es keine Sonderregeln fürs Gloria geben, aber es war Geißler, der mit dem Ziel schon in den Wahlkampf gezogen war, das Gloria zu retten. Dabei hat er die Interessen anderer nicht sehen wollen.

Der Oberbürgermeister hat sich eigentlich der Bürgerbeteiligung verschrieben, einer Politik auf Augenhöhe. Es gelingt ihm jedoch nicht, Prozesse so zu begleiten, dass daraus etwas Gutes wird. Der Konflikt um den Bebauungsplan Gummi-Mayer hätte nicht ausgetragen werden müssen, wenn Geißler sich geöffnet hätte, statt stur auf seinem Weg zu bleiben. Am Ende sprechen wieder alle darüber, was in Landau nicht geht, statt darüber, was gehen könnte.