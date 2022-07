Gommersheim. In anderen Kommunen werden unter anderem ausrangierte Telefonhäuschen zu Bücherschränken umfunktioniert, in Gommersheim gibt es neuerdings ein mit Lesestoff ausgestattetes Holzhäuschen.

Auf dem Gommersheimer Dorfplatz hat das Gummerscher Bücherhaisel eröffnet. Die sechs Regale im Holzhäuschen sind bereits mit vielen Büchern gefüllt. Diese dürfen von Besuchern entnommen oder durch andere Werke ersetzt werden. Gemäß dem Motto „Geben und Nehmen“ ist dieses Angebot für alle kostenlos und soll durch den regen Austausch und das Mitmachen bestehen.

Das Projekt initiiert hatten Bürger, die unabhängig voneinander bei der Gemeinde den Wunsch nach einem Bücherschrank äußerten. Dass aus ihrem Wunsch am Ende ein begehbares Häuschen mit ausreichend Platz und Möglichkeiten wurde, freut das Bücherhaisel-Team Heidi Anderl-Rembor, Anika Maul und Kirstin Paal umso mehr. Ermöglicht wurde das Vorhaben auch durch Franziska Heidweiler und David Schäfer, die das Holzhäuschen gespendet haben. Nach Angaben vom Beigeordneten Michael Degen, der mit Ortschef Lothar Anton die Organisation des Projektes unterstützt hat, stehen noch Restarbeiten in dem kleinen Gebäude an. So soll für die Wintermonate für eine ausreichende Beleuchtung gesorgt werden. Zudem ist der Einbau von Regalen für CDs vorgesehen.

Das Team sucht laufend neuen Lesestoff, gerade auch für Kinder. Wer gebrauchte Bücher spenden möchte, stellt diese einfach ins Bücherhaisel oder schreibt eine E-Mail an buecherhaisel@gommersheim.de.