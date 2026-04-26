Unbekannte haben in Landau zwei Regenwassergullydeckel gestohlen. Nach Angaben der Polizei betraf es die Woogstraße im hinteren Bereich des Hauptbahnhofs. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag. Dadurch entstanden zwei offene Stellen auf der Fahrbahn, die eine erhebliche Gefahr für den Verkehr darstellten. Mitarbeiter des Bauhofs sicherten die Stellen, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau per E‑Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 entgegen.