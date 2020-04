Drei Unbekannte haben am Karfreitag gegen 3.15 Uhr in der Eutzinger Straße im Landauer Süden zwei Gullydeckel aufgehebelt und diese auf die Straße gelegt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Trio dabei von einer Anwohnerin beobachtet. Diese beschreibt die Täter als ungefähr 20 Jahre alt, einer davon habe ein rotes T-Shirt getragen. Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei nicht gefährdet. Die Landauer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.