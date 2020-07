Angeblich kam es am Donnerstagmorgen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Edesheim, wie der Polizei berichtet wurde. Laut Polizei fuhr ein Peugeot-Fahrer gegen 10 Uhr auf der Staatsstraße. Beim Ortsausgang überfuhr er nach eigenen Angaben einen herausgehobenen Gullydeckel, wodurch der Unterboden seines Fahrzeugs massiv beschädigt wurde. Die Polizei Edenkoben sucht Verkehrsteilnehmer, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitig Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.