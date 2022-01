Neben Kommunen werden nun Privatpersonen – beispielsweise Gartenbesitzer und Landwirte – und Gruppen zusätzlich dazu motiviert, durch ihre Teilnahme an der Mitmachaktion „Unsre Biotope – mehr machen mit“ Lebensräume in der Natur aufzuwerten. Denkbar sind unter anderem Blühwiesen und Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse in privaten Gärten, um die Artenvielfalt zu fördern. Die Lotto-Stiftung will nun durch Spenden die Gründung von lokalen Gruppen fördern. Sie stellt Fördermittel in Höhe von bis zu 500 Euro bereit, wenn sie nach dem Zusammenschluss eine Starthilfe für eine gemeinsame Aktion zur Biotopgestaltung benötigen, beispielsweise für Pflanzen, Bäume oder Saatgut. Den Zuschuss können sie allerdings ausschließlich über die Gemeinde beantragen. Informationen zu der Mitmachaktion gibt es online unter www.aktion-suedpfalz-biotope.de/mitmachen.