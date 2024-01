Die Meldung, in der Westbahnstraße in Landau hantiere eine dreiköpfige Gruppe mit einer Waffe, hat am Dienstagabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Behörde mitteilt, konnte ein 16-Jähriger von den eintreffenden Beamten in Höhe des Goetheparks gestellt werden. Eine Waffe wurde bei ihm nicht gefunden. Allerdings hat die Gruppe laut Polizeibericht zuvor Softair-Kugeln in das Gebüsch geworfen, weshalb davon ausgegangen wird, dass keine scharfe Schusswaffe im Spiel war. Der gefasste Jugendliche muss sich dennoch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, weil bei ihm ein verbotenes Einhandmesser gefunden wurde. Es wird zudem geprüft, ob der Polizeieinsatz in Rechnung gestellt wird.