„Wissing aufwecken!“ Unter diesem Motto versammelt sich die Gruppe Klimastreik Landau, eine Ortsgruppe der Fridays-for-Future-Bewegung, am Samstag zwischen 10.30 und 12.30 Uhr auf dem Landauer Rathausplatz zu einer Kundgebung. Man wolle auf die „aus unserer Sicht fatalen Entscheidungen des Verkehrsministeriums aufmerksam machen“, schreibt die Gruppe in ihrer Ankündigung. Ein aufgebautes Bett, in dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) schläft, solle symbolisch dessen verschlafene Verkehrswende darstellen. Neben dieser Inszenierung ist auch ein Redebeitrag angekündigt. „Dieser soll verdeutlichen, warum wir jetzt Druck auf das Verkehrsministerium sowie auf die Bundesregierung ausüben müssen, damit diese endlich mit einer nachhaltigen Verkehrspolitik beginnen und alles daran setzen, ihre Klimaziele zu erreichen.“ Das Publikum solle zudem die Möglichkeit haben, „Wissing eine kleine Grußkarte zu schreiben“.

Das Bundesverkehrsministerium verfehlte im vergangenen Jahr das im Klimaschutzgesetz vorgegebene Ziel. Statt die Emissionen von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren, stiegen sie in dem von Wissing verantworteten Sektor zum zweiten Mal in Serie.