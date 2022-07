Das Landauer Finanzamt hat eine Pressemitteilung zur anstehenden Grundsteuerreform verschickt, die sich vor allem um land- und forstwirtschaftliches Vermögen dreht. Wie es heißt, gibt die Steuerverwaltung eine Ausfüllhilfe mit wichtigen Liegenschaftsdaten an die Hand, soweit sie bekannt sind. Dieses Schreiben sollten Besitzer von Landwirtschaft und Forst abwarten. Bundesweit werden Eigentümer von Grundstücken angeschrieben, um den Grundstückswert zu ermitteln, weil die Grundsteuer B neu zu bewerten ist. Die Einnahmen fließen ausschließlich den Kommunen zu. Eigentümer von Grundbesitz, die bis Mitte September 2022 kein Informationsschreiben erhalten haben, sollten sich ans Finanzamt wenden. Weil sich aber mit der Erklärungsabgabe „viele Bürgerinnen und Bürger vor eine große Herausforderung gestellt“ sehen, so der Wortlaut in der Pressemitteilung, seien die Finanzämter wegen der hohen Anzahl an Anrufen derzeit stark ausgelastet. Es könne zu längeren Wartezeiten kommen.

Info



Die Finanzverwaltung hat Hinweise zusammengestellt, die unter www.fin-rlp.de/grundsteuer abrufbar sind.