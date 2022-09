Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung an Rhodter Bürger, insbesondere an Weinbergsbesitzer appelliert, Grundstücksfläche zur Verfügung zu stellen, um den Bau eines Kindergartens zwischen Rhodt und Weyher zu ermöglichen. Grundstücke sollen in diesem Zuge ebenfalls durch die Gemeinde angekauft werden, um denjenigen Grundstücksbesitzern Tauschflächen anbieten zu können, die bereit sind, ihre Grundstücke für den Kita-Neubau zu veräußern.