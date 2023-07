Mit 63 Jahren ist Petra Beek eigentlich noch zu jung für den Ruhestand. Es sind gesundheitliche Einschränkungen, die die Rektorin dazu veranlasst haben, zum Ende des Schuljahres vorzeitig die Leitung der Grundschule in Dammheim aufzugeben.

In der freien Natur, zwischen Dammheim und Bornheim liegt die Grundschule. Ein idyllisches Plätzchen für Kinder, die hier ungestört von Straßenlärm und hektischem Städtealltag lernen und spielen dürfen. 22 Jahre lang hat Petra Beek hier die Geschicke gelenkt. „Die Kinder und der tägliche Umgang mit vielen Menschen werden mir fehlen“, sagt Beek. „Du bist so nett und gut gelaunt“, dieses Lob habe sie oft von den Schülern gehört und sich das frohe Gemüt bewahrt, auch wenn es mal nicht so gut lief.

Anfang des Jahrtausends zum Beispiel, als die Grundschule angeblich wegen zu geringer Schülerzahlen hätte geschlossen werden sollen. Doch scheinbar hatte man die Schüler aus Bornheim in der Rechnung vergessen, berichtet Beek. Denn die mittlerweile 128 Grundschüler, die in acht Klassen von zwölf Lehrkräften unterrichtet werden, wohnen nicht nur im Landauer Stadtdorf Dammheim, sondern auch im Nachbardorf Bornheim, das im Landkreis Südliche Weinstraße liegt. Das hat Folgen, wenn es um Zahlen und besonders um Geld geht.

Eigentlich habe sie ja etwas anderes mit ihrem Leben vorgehabt, berichtet Beek – Biologie studieren. Doch das wäre nur in Kiel möglich gewesen. Gleichzeitig war sie frisch verliebt in ihren heutigen Ehemann. So traf sie die Entscheidung, sich an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule in Landau für das Grundschullehramt einzuschreiben. Die richtige Entscheidung, sagt die Ur-Landauerin heute. „Im Referendariat habe ich gemerkt, dass mir die Kleinen liegen, beim Unterricht in der Grundschule ist mir das Herz aufgegangen.“ Doch ihr Studienende lag in einer Zeit, als Lehrer lange auf eine Anstellung warten mussten. Anderthalb Jahre Arbeitslosigkeit habe sie mit Nachhilfe und Kinderbetreuung überbrückt und sich bis in den Großraum Ludwigshafen an allen Schulen beworben. Ausgerechnet in der bis heute berüchtigten Gräfenauschule in Ludwigshafen hat sie ihre erste Planstelle angetreten. „Dort habe ich das Werkzeug für alles mitgekriegt, was ich hier als Lehrerin und Rektorin einsetzen konnte“, blickt Petra Beek in jene Zeit zurück, „als ich die Ausländerin in der Klasse war“, weil alle Schüler türkischer Herkunft gewesen seien. „Wenn die keine Lust mehr hatten, haben sie nur noch türkisch gesprochen.“

In der ersten Doppelbesetzung mit einer zweiten Lehrkraft habe sie das Arbeiten im Team intensiviert. Auch das kam ihr später in Dammheim zugute: „Als wir 2016 zweizügig wurden mussten eine Kollegin und ich zwei Klassen in einem Raum unterrichten“. Denn erst 2018 wurde der dringend benötigte Anbau errichtet. „Als ich 1991 nach Dammheim gekommen bin, war ich die einzige Junge in einem Team älterer Lehrer“, blickt Petra Beek zurück und es sei nicht einfach gewesen, sich darin zu behaupten. Als der damalige Schulleiter erkrankte, wurde ihr im Jahr 2000 die kommissarische Leitung übergeben, ein Jahr später wurde sie offiziell zur Rektorin befördert.

In den Ferien wird sie ihrer Nachfolgerin „in aller Ruhe“ die Schule übergeben. „Was danach kommt, wird vieles sein, aber bestimmt nicht langweilig“, antwortet Beek auf die übliche Frage mit dem ihr eigenen fröhlichen Lachen und zählt auf: „Zeit für das Enkelkind in Kleinwinternheim, Kurzurlaube mit dem Ehegatten, Bücher lesen, die noch unberührt im Regal stehen, mit einem E-Bike das Fahrrad fahren ausprobieren und, falls es die Rheuma-Finger zulassen, wieder Klavier spielen“.

Der Festakt zur Verabschiedung Beeks ist am Freitag in der Dammheimer Turnhalle.