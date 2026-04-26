Die Landauer Grünen wollen, dass die Stadtverwaltung die Frühbetreuung an den städtischen Grundschulen für das kommende Jahr sicherstellt. Darüber soll der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag entscheiden, teilen die Fraktionsvorsitzenden Lea Saßnowski und Lea Heidbreder mit.

Ende März war bekannt geworden, dass die Verwaltung die Frühbetreuung ab dem kommenden Schuljahr abschaffen möchte. Gründe: Die Stadt habe Schwierigkeiten, kurzfristige Personalausfälle zu kompensieren und stehe in der Haftung, argumentierte die zuständige Dezernentin Lena Dürphold (CDU). Das sei nur lösbar, wenn man die Personaldecke verdoppele – und dies treibe die Kosten für Stadt und die Eltern, die die Betreuung in Anspruch nehmen, deutlich in die Höhe.

Die Frühbetreuung erleichtere es Eltern, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, argumentieren die Grünen. Insbesondere Mütter würden durch mangelnde Betreuung systematisch benachteiligt.

Dürphold habe in der jüngsten Stadtratssitzung gesagt, dass es „herausfordernd“ werde, die Weichen für die Fortführung der Frühbetreuung stellen, wenn der Stadtrat dies im April entscheide. Gleichzeitig wurde die Debatte in den Schulträgerausschuss verschoben, der einen Tag nach dem Stadtrat tagt. Eine Entscheidung wäre also erst in der Ratssitzung Ende Mai möglich. Das sei zu spät, argumentieren die Grünen.