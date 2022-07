Ein oder mehrere Unbekannte haben am Freitag gegen 0.30 Uhr versucht, ein Klettergerüst an der Horstring-Grundschule in Landau anzuzünden. Die Polizei war informiert worden, dass dort ein Gerüst brennen würde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass unter dem Gerüst glimmende Holzschnitzel lagen. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zur Ergreifung des Täters oder der Täter. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.