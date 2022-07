Bei einem Spendenlauf der 256 Schüler der Grundschule Offenbach sind 10.715,10 Euro zusammengekommen. Ein Drittel davon fließt in die Arbeit des Fördervereins, zwei Drittel, also rund 7000 Euro, kommen dem Landauer Kinderhaus Blauer Elefant zugute, wie es in einer Pressemitteilung des Kinderschutzbundes Landau-SÜW heißt. Als Dank für die Aktion, die bereits Mitte Juni war, verteilte das Maskottchen des Kinderschutzbundes nun blaue Plüschelefanten für die Spielekisten der ersten bis dritten Klassen sowie Elefantenanstecker für die Viertklässler. „Als überkonfessionelle, überparteiliche und interkulturell engagierte Organisation hilft der Kinderschutzbund Landau-SÜW mit seinem Fachkräfte-Team Familien mit Kindern jeden Alters über sämtliche Grenzen hinweg – bei Problemen in der Familie oder auch bei traumatischen Erfahrungen mit Krieg oder Flucht“, begründet Schulleiterin Christin Lutz die Entscheidung, die Kinder-, Jugend- und Familienhilfeangebote des Landauer Kinderhauses zu stärken.