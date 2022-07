Am Sonntag feiert die Grundschule in Arzheim ihren 200. Geburtstag. Als eine der ältesten Schulen des Landes überhaupt wurde das Gebäude in der Hauptstraße 84 am 17. Dezember 1821 mit einer feierlichen Prozession vom Vorgängerbau an der bischöflichen Amtskellerei eingeweiht. In umgekehrter Reihenfolge, nämlich mit einem fröhlichen Umzug von der jetzigen Schule zum Dorfgemeinschaftshaus, soll an das Ereignis vor zwei Jahrhunderten erinnert werden. Den Auftakt des Fests macht um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Georgskirche. Danach geht es zum Schulhaus, wo Sabine Zang mit viel Liebe ein kleines Museum eingerichtet hat. Um 14 Uhr werden Grußworte gesprochen. Angeführt vom Musikverein Kleine Kalmit werden später alle zum Dorfgemeinschaftshaus marschieren, wo die Grundschüler um 15 Uhr das Theaterstück Max und Moritz aufführen. Danach gibt es Kaffee, Kuchen und kühle Getränke.