Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag versucht, in die Grundschule in Ilbesheim einzubrechen. Sie setzten dabei an einer Zugangstür an und versuchten, diese aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte. An der betroffenen Tür entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Nach Angaben der Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zeugen können Hinweise per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 an die Polizeiinspektion Landau geben.