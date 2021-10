Die Stadt Landau hat ihre Schulentwicklungsplanung überarbeitet. Für etliche Grundschulen sind bereits Erweiterungen erfolgt oder geplant und in Arbeit. So wird beispielsweise die Grundschule Thomas Nast gerade von zwölf auf 18 Klassenräume erweitert, um weitere Schüler aufnehmen zu können. Am anderen Ende der Skala rangiert die Grundschule Arzheim mit vier Klassenräumen. Die Schule besteht aus derzeit drei Klassen, darunter eine Kombiklasse (zwei Jahrgänge zusammengefasst) und wird laut Planung wohl stabil einzügig (je eine Klasse pro Jahrgang) bleiben. Trotz geringer Größe soll sie erhalten bleiben. Probleme gibt es noch in Dammheim, trotz einer Erweiterung im Jahr 2017 auf sechs Klassenräume und einen Mehrzweckraum. Aktuell werden dort jedoch schon acht Klassen unterrichtet, und das dürfte dauerhaft so bleiben. Die Stadt hält daher eine neuerliche Erweiterung für dringend geboten. Eine Erweiterung auf acht Klassenräume und weitere Funktionsräume ist möglich, nicht zuletzt deshalb, weil der Verbandsgemeinderat Offenbach beschlossen hat, sich finanziell daran zu beteiligen, weil die Schule auch von Kindern aus Bornheim besucht wird. Der Schulentwicklungsplan ist eines von vielen Themen am Dienstag, 2. November, im Hauptausschuss, der ab 17 Uhr im Alten Kaufhaus tagt.