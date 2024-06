Das Chor- und Bandfestival im Rahmen der „Kirchenmusik Festtage Pfalz“ ist zum fünften Mal am kommenden Samstag in der Landauer Stiftskirche zu Gast.

Die Kirchenmusik Festtage der Pfalz – seit dem 8. und noch bis zum 30. Juni geben sie mit mehr als 20 Veranstaltungen quer durch die Pfalz und barrierefrei durch alle Genres Einblicke in den Reichtum und die Vielfalt der Evangelischen Kirchenmusik. Eine der zentralen Veranstaltungen ist das Chor- und Bandfestival, das siebte seiner Art, das am 22. Juni in Landau zu Gast ist.

Unter Leitung des Popularmusikbeauftragten der Evangelischen Landeskirche, Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant, und seine beiden rührigen Kollegen Tobias Markutzig, Bezirkskantor in Kusel, und dem Homburger Bezirkskantor Stefan Ulrich, kündet das kleine Festival im Festival davon, wie lebendig und inspirierend der aktuelle Sound jenseits klassischer Formate im Bereich Kirchenmusik Einzug gehalten hat. Und wie stark er auch junge kirchenkritische Musiktreibende in den Kontext der christlichen Botschaft einzubinden vermag.

Rock auf der Altar-Bühne

Schlagwerk und fetzige Rhythmen sind wichtige Ingredienzien, der Groove, der Spirit of Soul und zuweilen auch die selbstvergessene Ekstase der Gospel-Botschaften; das alles formt sich zum Erscheinungsbild einer aktuellen, diesseitigen Musiksprache. Und lockt nicht zuletzt gerade jungen Menschen in den nur scheinbar lebensfernen Gestaltungsraum Kirche, so Oberkirchenrat Markus Jäckle, zuständiger Dezernent im Protestantischen Landeskirchenrat und Schirmherr der Veranstaltung.

Start in der Stiftskirche am Samstag ist um 14 Uhr mit der „New Brass Bigband“ aus Neustadt-Mußbach unter ihrem in der Szene schon legendären Conducter Ralph „Mosch“ Himmler. Die proper besetzte Formation ist mit ihrem prickelnden Sacro-Sound weit über die Region hinaus bekannt. Dann folgen im Reigen der Performance neun weitere Ensembles, die jede für sich rund 30 Minute die Altar-Bühne rocken, mit jeweils 15 Minuten Soundcheck-Pause zwischen jedem Auftritt.

Wer alles auftritt

Die Region Südpfalz ist stark vertreten, zum Beispiel mit dem Gitarrenensemble „Pälzer Saidezerrer“ unter Leitung von Dagmar Rheude (15.27 Uhr), dem Landauer „Coeurchen“ (15 Uhr), der Chorgemeinschaft „Crescendo“, die Stimmen aus Essingen, Dammheim und Bornheim zusammenführt (16.48 Uhr), dem Frauenchor „SingConTakt“ aus Landau mit Thomas Leiner am Pult (18.36 Uhr) und „Canta Kandela“, der Kirchenband mit Peter Eck am leitenden Piano, die das Kandeler Gottesdienst-Profil seit Jahren erfolgreich mit frischem Sound schärft (18.09 Uhr).

Ganz vom anderen Ende der Landkirche reist die Jazz-Formation „Saitenschiff“ aus St. Ingbert-Rohrbach an, die seit 2014 dort das Gemeindeleben mit Gesang, Keyboard, Gitarren und Percussion nachhaltig aufmischt (16.21 Uhr). „Christcendo“ Neustadt-Mußbach (17.42 Uhr), die Wachenheimer Formation „Kirchenmukke“ (19.03 Uhr) locken ebenso mit rhythmisch entgrenztem Vokalsound und instrumentalem Beat wie die Ensembles „Pop-Sound“ und „Musikteam“ aus Pirmasens, beide unter Leitung von Maurice Croissant (15.54 und 17.15 Uhr).

Freier Eintritt

Als Höhepunkt des Abends beenden um 20.30 Uhr die Jazz-Sängerin Sarah Kaiser und ihre Band das festliche Treffen. Seit 2003 Sarahs Debüt-CD erschien, mit der sie unter anderem Texte von Paul Gerhardt reflektierte, feierte die Sängerin mit der markanten Soulstimme und ihren tiefgründigen Sacro-Bearbeitungen deutschlandweit und auch international Triumphe. Sie ist regelmäßiger Gast auf bedeutenden Festivals und bei Medienanstalten hierzulande, in Österreich und der Schweiz. Mit ihrer Band gestaltet die gebürtige Berlinerin ihre eigene Melange aus Jazz, Soul und Gospel – jenseits verbreiteter Klischees.

Moderieren wir den Nachmittag und Abend Gunter Schmitt, Theologe, Musiker und als solcher auch im gemeindlichen Entwicklungsdienst unterwegs. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden sind willkommen.