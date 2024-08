Von regelmäßigen Störungen bei Inexio/Deutsche Glasfaser berichtet Alex Hieb der RHEINPFALZ. Der Fernmeldeexperte aus Arzheim spricht sogar von einer Großraumstörung, zuletzt von Mittwochabend bis Donnerstagabend. Die Betroffenen hofften auf Entstörung am Freitag. Viele Geschäftsleute seien darauf angewiesen, dass die Leitungen funktionierten – sowohl Telefon als auch Internet, so Hieb. Ansonsten sei keine Arbeit möglich. Hieb berichtet von mittlerweile fast monatlichen Ausfällen, am 10. Juli habe das Problem zwei Tage bestanden.