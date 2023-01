Der 30-Jährige, der am 1. September 2022 in der Verbandsgemeinde Edenkoben mutmaßlich seine 86-jährige Großmutter getötet hat, soll in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben. Das teilt die Staatsanwaltschaft Landau mit, die eine „Antragsschrift im Sicherungsverfahren“ beim Landgericht Landau eingereicht hat. Der Mann wird beschuldigt, seine Großmutter im Hof des Wohnanwesens, in das der Beschuldigte erst am Tattag eingezogen war, angegriffen und durch Schläge und Tritte insbesondere im Kopfbereich so massiv verletzt zu haben, dass die Frau noch am Tatort verstarb. Eine nach den ersten Erkenntnissen zunächst angenommene sexuelle Tatmotivation des Beschuldigten kann laut Antragsschrift nach dem Ergebnis der Ermittlungen nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit begründet werden. Aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte wegen „einer krankhaften seelischen Störung bei Begehung der Tat nicht ausschließbar schuldunfähig war und deswegen für sein Handeln nicht bestraft werden kann“. Da nach den vorliegenden Erkenntnissen jedoch zu erwarten sei, dass er weitere erhebliche Taten begehen werde, strebt die Staatsanwaltschaft ein Sicherungsverfahren mit dem Ziel der Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 30-Jährige befindet sich seit der Tat auf Anordnung des Ermittlungsrichters bereits in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.