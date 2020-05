Die Chr. Ufer GmbH ist der Platzhirsch im Raum Landau für Haustechnik und Stahl. Nun will das Großhandelsunternehmen auch den Rhein-Neckar-Raum erobern und hat dafür eine neue Vertriebsfirma gegründet.

Seit Montag ist die Tochterfirma Ufer Rhein-Neckar KG am Start – inklusive neuem Geschäftsführer, neuem Büro in Mannheim und acht Verkäufern. Die Mitarbeiter sind dafür zuständig, die Sanitär-, Heizungs- und Haustechnikprodukte, die Ufer als Großhändler anbietet, an Handwerker und Betriebe in der Region Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg zu verkaufen, diese zu betreuen und die Logistik für die Baustellen zu koordinieren.

„Bis dato war die Rhein-Neckar-Region eher ein Randgebiet für uns“, erklärt Christoph Strack, einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter der Landauer Ufer GmbH. „Mit der neuen Firma wollen wir uns besser auf dem dortigen Markt positionieren.“ Dafür sei eine Vor-Ort-Betreuung unerlässlich. Die Firmengründung sei schon länger geplant gewesen, Ende vergangenen Jahres seien die Verträge unterschrieben worden. Corona hat nun natürlich einiges durcheinandergewirbelt. Deswegen kann Strack noch nicht abschätzen, welchen Umsatz die Firma im Gründungsjahr machen wird. „Aber wir sind auf Wachstum ausgelegt. Wir wollen auch ein Stück des Kuchens dort abhaben“, macht er die Richtung deutlich, die der Südpfälzer Großhändler anstrebt. Das Stammhaus in Landau existiert seit 230 Jahren. Der Familienbetrieb beschäftigt rund 200 Mitarbeiter, hat neun Lager-Standorte, zwei Stahlverkauf-Niederlassungen und vier Bad-Galerien. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 63,2 Millionen Euro.

Warum wird neue Firma gegründet?

„Ich freue mich darauf, mit meiner eigenen Firma die prosperierende Metropolregion mit ihren rund 2,4 Millionen Einwohnern bearbeiten zu dürfen“, sagt Alexander Lein. Der 36-jährige dreifache Familienvater leitet das Unternehmen. Er und die Chr. Ufer GmbH in Landau sind die beiden Gesellschafter der neuen Ufer Rhein-Neckar KG mit Sitz in Mannheim. Die beiden bestehenden Ufer-Profi-Lager in Waghäusel-Kirrlach und Schwetzingen, die im Vertriebsgebiet der neuen Firma liegen, werden in diese eingegliedert.

Aber warum hat Ufer eine neue Firma mitgegründet und nicht einfach seine Geschäfte erweitert? Alexander Lein sei ein „branchenerfahrener Vertriebsprofi“, sagt Strack. 13 Jahre habe er bei einem Wettbewerbsgroßhändler in der Region gearbeitet. Er bringe also Markt- und Kundenkenntnisse mit. Lein habe selbst unternehmerisch tätig werden wollen, deswegen habe sich die Chr. Ufer GmbH zu der Zusammenarbeit entschlossen, erklärt Strack. Er rechnet damit, dass die neue Vertriebsfirma rund 400 Handwerksbetriebe zwischen Rhein und Neckar betreuen wird.