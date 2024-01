Die Landauer Büchereitage gehen in ihre 40. Runde. Von Februar bis Juni wird laut Ankündigung ein umfangreiches Programm mit Vorträgen, Lesungen und Ausstellungen angeboten.

Das Programm beginnt am Donnerstag, 1. Februar, um 19 Uhr mit der Vernissage zur Ausstellung „Kreativ – präventiv“. Im vergangenen Herbst hatte das Haus der Diakonie Landau alle achten und neunten Klassen in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße dazu aufgerufen, sich künstlerisch mit dem Themenbereich Sucht und Abhängigkeit auseinanderzusetzen. Die besten Werke werden nun prämiert und sind bis zum 26. Februar ausgestellt.

„Landauer Frauenzimmer – Collagen/Assemblagen“ lautet der Titel einer Ausstellung mit Werken von Frigga Pfirrmann, die ab Freitag, 1. März, bis Donnerstag, 14. März, in der Stadtbibliothek zu sehen sein wird. Die Landauer Künstlerin verwendet für ihre Collagen hauptsächlich gebrauchte Bücher, Magazine und andere Druckerzeugnisse. Durch Schneiden und Kleben entstehen neue Bilder. Die Vernissage ist am 1. März um 19 Uhr.

„Bookfaces“ sind Fotografien, bei denen ein Buchcover in das Porträt einer Person übergeht. Im vergangenen Jahr hatte die Stadtbibliothek Schülerinnen und Schüler ab der zehnten Klassenstufe zur Teilnahme am Fotowettbewerb #Bookface aufgerufen. Von 18. März bis 27. April sind die Ergebnisse zu sehen.

Lesungen und Kunst

Am Donnerstag, 21. März, ist der aus Kaiserslautern stammende Journalist und Schriftsteller Arno Frank zu Gast und liest ab 19 Uhr aus seinem Roman „Seemann vom Siebener“, der im Freibad spielt. Um den „Kampf ums Wasser“ geht es am Donnerstag, 11. April. Der Landschafts- und Naturschutzexperte Kurt von Nida klärt in seinem Vortrag auf, welche Auswirkungen Klimawandel mit Dürrephasen und häufigeren Starkregenereignissen hat. Beginn ist um 19 Uhr.

„Kindheitsträume“ stehen bei der Lesung der Mitglieder des Literarischen Vereins der Pfalz im Mittelpunkt. Am Mittwoch, 17. April, lassen die Autorinnen und Autoren ihr Publikum an ihren von den Nachkriegsjahren und der Zeit des Wirtschaftswunders geprägten Erinnerungen teilhaben. Los geht es um 19 Uhr in der Buchhandlung Bücher-Knecht. Für die Installation „Happy Birthday Landau – für dich soll’s rote Rosen regnen“, die Martin Lorenz zum 750. Stadtgeburtstag anfertigt, werden noch Rosen gesammelt, egal ob frisch oder schon getrocknet. Sammelboxen stehen noch bis 15. März im Foyer des Neubaus des Rathauses in der Marktstraße und in der Stadtbibliothek. Die fertige Installation ist von Donnerstag, 2. Mai, bis Donnerstag, 7. Juni, zu sehen.

Info

Anmeldung für die Lesung „Kindheitsträume an info@buecherknecht.de, persönlich in der Buchhandlung oder unter Telefon: 06341 89408. Für die Lesung von Arno Frank und den Vortrag von Kurt von Nida wird um Anmeldung in der Stadtbibliothek gebeten. Persönlich oder unter Telefon: 06341 134320 sowie stadtbibliothek@landau.de