Geboten werden von Funk über Swing und Jazz bis zu Latin und Salsa (fast) alle Musik-Richtungen: In Landau steigt am Samstag, 13. Juni, erstmals ein Südpfälzisches Bigband-Summit im Goethepark statt. Zwischen 13 und 22 Uhr treten laut Ankündigung der Südpfälzischen Bigband-Initiative sieben Ensembles aus der Süd- und Vorderpfalz in der Konzertmuschel auf. Der Eintritt ist frei; Spenden werden erbeten.

Beteiligt sind die ESG-Bigband Landau, die Moonshiners Freimersheim, die D-Tones Speyer/Landau, die Bigband Dudenhofen, die Swing Band Harthausen, die Brass Connection Landau und die Bluebird-Bigband Speyer.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in das Gemeindehaus der Stiftskirche am Stiftsplatz 7 verlegt, heißt es in der Ankündigung weiter.