Landau Großes Bigband-Treffen im Goethepark

Auch die Landauer Brass Connection wird spielen.
Auch die Landauer Brass Connection wird spielen.

Geboten werden von Funk über Swing und Jazz bis zu Latin und Salsa (fast) alle Musik-Richtungen: In Landau steigt am Samstag, 13. Juni, erstmals ein Südpfälzisches Bigband-Summit im Goethepark statt. Zwischen 13 und 22 Uhr treten laut Ankündigung der Südpfälzischen Bigband-Initiative sieben Ensembles aus der Süd- und Vorderpfalz in der Konzertmuschel auf. Der Eintritt ist frei; Spenden werden erbeten.

Beteiligt sind die ESG-Bigband Landau, die Moonshiners Freimersheim, die D-Tones Speyer/Landau, die Bigband Dudenhofen, die Swing Band Harthausen, die Brass Connection Landau und die Bluebird-Bigband Speyer.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in das Gemeindehaus der Stiftskirche am Stiftsplatz 7 verlegt, heißt es in der Ankündigung weiter.

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