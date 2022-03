Die Schülervertretung der Konrad-Adenauer-Realschule Plus hat bei ihrer Spendenaktion „Jeder Euro hilft“ zugunsten der Ukraine 3000 Euro zusammenbekommen. Die Schülervertretung hat nach Mitteilung der stellvertretenden Schulleiterin Eva Paul am Freitag bei ihrem Kooperationspartner, der Kissel Gruppe, Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung und weitere Hilfsgüter gekauft. Diese werden mit einem Transport der katholischen Kirchengemeinde Heiliger Augustinus in das Krisengebiet gebracht.