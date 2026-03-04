Auf der B10 bei Rinnthal hat es am Dienstag eine gemeinsame Schwerverkehrskontrolle der Polizei und des Zolls gegeben. In erster Linie wurde das Durchfahrtsverbot für Lkw aufgrund der Tunnelsperrungen überprüft. Von 9 bis 14 Uhr stoppten mehr als 20 Beamte des gesamten Polizeipräsidiums Rheinpfalz Fahrzeuge in Richtung Landau und Beamte der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn kontrollierten den Verkehr in Annweiler aus Richtung Landau. Es wurden 60 Lkw zurückgewiesen, durften die Umleitungsstrecke also nicht befahren. Bei 14 Lkw bestand ein zollrechtlicher Verdacht, weshalb der Zoll Ermittlungen aufgenommen hat. Zudem wurden 31 Ordnungswidrigkeitenverstöße aus diversen Bereichen wie dem Fahrpersonalgesetz oder der Straßenverkehrsordnung geahndet. Zweimal musste das Gewerbeaufsichtsamt informiert werden. Fünf Fahrzeuge wurden zur Behebung von Mängeln aufgefordert. Die Polizei kündigt für die kommenden Wochen mehr Kontrollen an.