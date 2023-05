Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für etwa zwei Stunden herrschte rund um die Berufsbildende Schule helle Aufregung. Der Grund: Ein Amokalarm was ausgelöst worden. Immer mehr Polizeikräfte trafen in der August-Croissant-Straße ein. Was war da genau los?

Quer durch Landau fuhren Polizeiautos, die Martinshörner waren weithin zu hören. Sie hatten alle das gleiche Ziel: die Berufsbildende Schule (BBS) in der August-Croissant-Straße.