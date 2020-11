Auf dem Recyclinghof in Altdorf hat am späten Sonntagabend ein Haufen Altholz gebrannt. Laut Polizei hatten Zeugen das Feuer gemeldet. Die Feuerwehren aus Altdorf und Gommersheim waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz und löschten die Flammen. Die Ursache für das Feuer war auch am Montag noch unklar, wie die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ berichtete. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich das Holz selbst entzündet haben könnte.