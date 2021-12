Der Terminkalender der Landauer Psychologin Annette Hosenfeld ist voll. Seit der Pandemie sind ihre Therapiestunden zunehmend gefragt. Corona sei „ein Brennglas“, das bestehende Leiden verstärkt, sagt sie.

„Meine Schwerpunkte sind Burnout, Depressionen, Ängste. Neben den klassischen Einzelgesprächen biete ich auch Paar-, Familien- und Sexualtherapie an“, erklärt Annette Hosenfeld. Fast jeder ihrer Arbeitsbereiche wurde von der Pandemie beeinflusst. Da ist die Ehe, die auseinandergeht, weil der Partner ins Querdenker-Lager abdriftet. Oder die Überlastung im Beruf, weil der Arbeitsalltag immer wieder aufs Neue auf den Kopf gestellt wird, zählt die Psychologin auf. Angstzustände und Depressionen nehmen in diesen Zeiten außerdem zu. „Wenn es in einer Gesellschaft große Veränderungen gibt, bedeutet das für die Menschen vor allem Druck. Wir sind ständig gezwungen, uns anzupassen. Mit der Zeit fallen unsere Verdrängungsmechanismen weg und wir müssen uns mit unseren Ängsten auseinander setzen“, sagt Hosenfeld.

Diskutieren statt therapieren

In ihrer Praxis bekommt sie täglich Einblick, was die Pandemie mit den Menschen macht. Das bedeutet auch Gespräche mit Impfgegnern, die unter sozialer Isolation leiden. Hosenfeld versucht dann – wie sie erzählt – behutsam mit ihrem Klienten über die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu sprechen, was dann zu längeren Diskussionen führen kann – eigentlich nicht Sinn einer Therapieeinheit.

Werden Menschen wegen der Pandemie depressiv, oder verstärkt die Lage eher bereits bestehende Leiden? Hosenfeld tendiert zu Letzterem. Corona sei „ein Brennglas, ein Katalysator.“ Die Landauerin merkt das an ihrem Terminkalender. Sie müsse keine Anzeigen mehr schalten. Die Anfragen hätten seit Beginn der Pandemie immer mehr zugenommen. Der Druck, von dem sie spricht, spürt sie auch selbst. „Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, war sonst immer viel unter Leuten. Ich weiß, dass ich auf mich schauen und mir Zeit für mich nehmen muss, damit ich selbst gut durch diese Zeit komme. Ich bin viel draußen, gehe wandern oder joggen. “ Als selbstständige Therapeutin habe sie die Freiheit, weniger Termine anzunehmen, wenn sie Luft braucht.

Der Adventskalender

Knapp zwei Jahre an der Corona-Front: Alle hofften, nach dem Sommer wäre die Pandemie überwunden. Doch nun überlagert sie wieder die Adventszeit. Wie gehen die Menschen damit um, die sich in verschiedensten Bereichen mit dem Virus herumschlagen? Welche Wünsche haben Sie? Kommt bei ihnen noch Weihnachtsstimmung auf? Wir stellen jeden Tag eine/n von ihnen vor.