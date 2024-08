Seit Ende August 2022 ist der Seniorenbus in Landau in Betrieb und sorgt dafür, dass ältere Bürger ganz bequem von der eigenen Haustür direkt zur Arztpraxis, zur Bank oder zum Café und wieder zurück gelangen. Die Nachfrage nach den Fahrten ist groß. Sogar so groß, dass es bald einen zweiten Seniorenbus geben wird. Wie der Bürgerverein mitteilt, soll er im August kommen. „Was uns jetzt noch fehlt, sind weitere Ehrenamtliche, vor allem für den Telefondienst“, sagt Vereinsvorstand Rolf Lüchow. Voraussetzung dafür seien Computer-Grundkenntnisse und Zeit am montags- beziehungsweise mittwochnachmittags von 14 bis 17 Uhr. Im Seniorenbus mitfahren können bis zu acht Personen. Er verkehrt innerhalb des Stadtgebiets inklusive der Stadtdörfer. Fahrtage sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 8 bis 18 Uhr, sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr. Eine vorherige telefonische Anmeldung unter 06341 9694717 ist notwendig und immer montags für den folgenden Mittwoch, Donnerstag und Freitag, sowie mittwochs für den folgenden Montag und Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr möglich.

Info

Wer das Projekt Seniorenbus unterstützen möchte, kann sich telefonisch bei Rolf Lüchow unter 0160 94434396 melden.