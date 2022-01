Die Booster-Impfquoten in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße steigen weiter deutlich an. Das geht aus dem neuesten Impfquoten-Monitoring des Landes hervor. Demnach sind in Landau 59,3 Prozent der Über-Zwölfjährigen geboostert, also schon zum dritten Mal geimpft, in SÜW sind es 45,7 Prozent. In der Vorwoche lagen die Werte noch bei knapp 52 Prozent in der Stadt und 41 Prozent im Kreis. Ein leichter Anstieg ist auch bei den Gesamt-Impfquoten zu verzeichnen: Der Anteil der Bevölkerung über zwölf Jahren mit vollständiger Impfung liegt in Landau jetzt bei gut 88 Prozent, in SÜW bei knapp 77 Prozent. „Wer sich gegen das Corona-Virus impfen lässt, schützt nicht nur sich, sondern auch andere“, betonen Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Georg Kern, Erster Beigeordneter des Landkreises Südliche Weinstraße.

Für frisch Geimpfte gibt es vermutlich ab Freitag, 14. Januar, Erleichterungen bei der 2G-Plus-Regelung (geimpft/genesen und aktuell getestet), die unter anderem in der Gastronomie und bei Veranstaltungen gilt. Kirsch und Kern weisen darauf hin, dass das Land plant, auch Menschen, die frisch – vor weniger als drei Monaten – doppelt geimpft oder genesen oder nach einer doppelten Impfung von einer Coronainfektion genesen sind, von der Testpflicht befreit werden sollen. Bislang galt dies nur für Geboosterte.