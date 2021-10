An der Universität Koblenz-Landau herrscht eine große Chancengleichheit von Frauen und Männern. Dies geht aus dem aktuellen Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten des Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft und Forschung hervor. Danach liegt die Universität Koblenz-Landau im Land an der Spitze und im Bund in einer Spitzengruppe: Nur acht von 66 deutschen Universitäten sind vergleichbar oder erfolgreicher, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.

Das zweijährlich veröffentlichte Ranking bezieht sich auf den Gleichstellungsauftrag der Hochschulen: Diese sollen die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen an Studium, wissenschaftlicher Weiterqualifikation und Personal der Hochschulen gewährleisten.