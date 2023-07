Noch immer ist die August-Croissant-Straße im oberen Teil, der an die Neustadter Straße grenzt, für den Verkehr gesperrt. Nachdem bei dem Großbrand im Autohaus Horn in der Nacht zum 8. Juli Asbest freigesetzt worden war, hatte eine Spezialfirma aus Karlsruhe im Auftrag der Stadt die öffentlichen Flächen wie Straße, Bürgersteige und Blumenbeete sowie auch in Vorleistung private Gärten von Asbest gereinigt. Die Arbeiten sollten am vergangenen Donnerstag abgeschlossen sein, die Straße am Freitag eigentlich wieder freigegeben werden. Das aber geschah nicht. Die Stadtverwaltung erläutert auf Anfrage, dass zwar die Reinigung abgeschlossen und damit gefahrenabwehrtechnisch alles geregelt sei, der Ball nun aber im Feld des Eigentümers des Autohauses liege. Klaus Horn habe am Montag versichert, er kümmere sich, sagte Sandra Diehl, Sprecherin der Stadtverwaltung. Er müsse die Absperrung anpassen. Das heißt, dass die Gehwege direkt am Autohaus abgesperrt werden müssen. Erst dann könne die Stadt ihre Absperrung zurückbauen und die Straße freigeben.