Die Missbrauchsdebatte in der Katholischen Kirche ist auch ein Thema bei den Pfadfindern. Nachdem die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) die Katholische Pfadfinderschaft Europas (KPE) Ende vergangenen Jahres als privaten kanonischen Verein (also mit dem Kirchenrecht in Übereinstimmung) anerkannt hat, regt sich nun deutlich Widerstand.

Die Diözesanleitung der Bundesverbände der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), der Vorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und die Stammesleitung des DPSG-Stammes St. Albert in Landau grenzen sich klar von der Katholischen Pfadfinderschaft Europas (KPE) ab. Der Landauer Stamm wurde 1949 gegründet und zählt über 250 Mitglieder.

Ein sicherer Ort

„Wir treten ein für eine Kinder- und Jugendarbeit, die sichere Räume bietet, ein modernes pädagogisches Konzept, gewaltfreie Sprache, und ein Leitungsmodell, das auf dem Grundsatz ,Jugend leitet Jugend’ aufbaut“, heißt es in einer Stellungnahme. Die freiheitliche Entwicklung des Einzelnen werde so gefördert – dazu zähle auch die individuelle spirituelle Entwicklung.

Die Verbände fordern die Bistumsleitung in Speyer wie auch die DBK auf, die Anerkennung der KPE kritisch zu hinterfragen. Die Bistumsleitung müsse Verantwortung übernehmen, wenn es darum gehe, missbräuchliche Strukturen sowie konkrete Übergriffe aufzuarbeiten. Die DBK wie auch die einzelnen Bistumsleitungen müssten dafür Sorge tragen, dass Prävention und Intervention die KPE zu einem sicheren Ort für Kinder und Jugendliche und dies auch transparent machten.

Grenzverletzungen

Wie es in der Stellungnahme weiter heißt, sei in den letzten Jahren bekannt geworden, dass es innerhalb der KPE zu sexualisierten wie auch spiritualisierten Grenzverletzungen und Übergriffen gekommen sei. Der Verband sei weder im BDKJ anerkannt noch im Ring der Pfadfinder (RdP), sondern gehöre der vom Päpstlichen Rat für die Laien als Laienorganisation anerkannten „Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe“ (UIGSE) an. Die KPE wurde 1976 als konservative Abspaltung von der DPSG gegründet. Sie vertrete bis heute ein traditionalistisches Weltbild und Theologie.

Bei der Synodalversammlung jüngst in Frankfurt am Main zeigten sich Betroffenenvertreter sowie weitere Mitglieder der Versammlung irritiert über die Anerkennung der KPE auf Bundesebene, da nicht transparent sei, inwieweit Missstände in Strukturen und Pädagogik die Übergriffe begünstigten, behoben worden seien.

„Schwer nachvollziehbar“

Da es auch im Bistum Speyer eine Gruppierung der KPE gibt, beziehen die Verbände aus der lokalen Betroffenheit heraus Stellung. „Nach vielen Jahren der Beratung durch die Bundesverbände der DPSG, PSG und des BDKJ wie auch hier im Bistum ist die Entscheidung der DBK schwer nachvollziehbar“, unterstreicht Andreas Rubel, Geistliche Verbandsleitung des BDKJ. „Wir verstehen nicht, woher diese plötzliche Meinungsänderung der DBK nun rührt.“

Im Bistum Speyer führe der Ansatz der KPE immer wieder auch bei Eltern, Kindern und Jugendlichen zu Irritationen und Verunsicherungen, heißt es in der Stellungnahme. Da der Begriff „Pfadfinder“ nicht geschützt sei, stießen manche Familien auf der Suche nach einem geeigneten Angebot immer wieder auch auf die KPE. „Im Erleben der dort weitergegebenen Werte sind sie dann häufig verwundert und schließen daraus auch auf andere Pfadfinder*innen – beziehungsweise katholische Jugendverbände. Das schadet der katholischen Jugendarbeit in unserem Bistum und erschwert so Kindern und Jugendlichen den Zugang zu einer pädagogisch wertvollen Arbeit.“

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) gehört mit 2700 Mitgliedern zu den größten katholischen Jugendverbänden im Bistum Speyer. Mehr Informationen unter www.dpsg-speyer.org oder www.dpsg.de.